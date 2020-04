Bologna, ma guarda che sorpresa: mamma cinghiale e i suoi piccoli in giro per la città

Bologna, mamma cinghiale e i suoi piccoli in giro per la città. In un video di Tik Tok, ripreso su Facebook appare un cinghiale con i cuccioli al seguito. Il filmato ha fatto subito il giro del web.

Gli animali sarebbero stati avvistati in via Santa Margherita al Colle, dietro ai giardini Margherita. Complice, forse, il lockdown e la città deserta. Immediati i commenti dei follower che ironizzano sulla situazione. «Siamo noi quando usciremo dalla quarantena». E ancora: «Mantenere la distanza di sicurezza».

Ultimo aggiornamento: 10 Aprile, 11:19

