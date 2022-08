Alessandra uccisa a 56 anni a colpi di mazza dallo stalker 27enne: lo aveva già denunciato

BOLOGNA - Orrore a Bologna: una donna di 56 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata uccisa ieri sera, colpita con una mazza e altri oggetti contundenti, in via dell'Arcoveggio, periferia della città. Si tratta di un femminicidio. L'uomo è stato arrestato.

Lui, 27 anni, Giovanni Padovani, la aspettava sotto casa dalle 19. Alle 21, Sandra, questo il nome di battesimo della vittima, è arrivata gli ha urlato di andarsene. Invece lui lì'ha aggredita, trascinata sotto al portico del palazzo, dove l'ha finita. La donna era riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo. Sul posto era presente anche l'aggressore, arrestato per omicidio aggravato su disposizione della Procura.

La denuncia

La vittima è stata aggredita da una furia cieca di colpi di mazza, bastonate e martellate dall'uomo che la perseguitava ormai da tempo. La donna, infatti, aveva già denunciato per stalking il 27enne, che aveva già ricevuto il divieto di avvicinamento dal giudice come misura cautelare. Il sospettato dell'omicidio avrebbe aggredito ed ucciso la donna sotto casa sua, dove probabilmente la stava aspettando già da due ore. Quando la vittima stava rincasando, intorno alle 21, l'ha brutalmente ammazzata, appena fuori dalla palazzina dove viveva.