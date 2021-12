Bollettino Covid di lunedì 20 dicembre: 16.213 casi e 137 morti. Mai così tanti da fine maggio

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 20 dicembre 2021 del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.213​ su 337.222 tamponi (ieri erano stati 14.803​ su 566.300 tamponi). Sono 137 i morti di oggi (ieri erano stati 97). Con 8.640 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 369.703, 7.428​ in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 14.803 unità.

Il tasso di positività è oggi è al 4,8% (ieri era al 4,28%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 135.778​.

Covid in Italia, il bollettino del 20 dicembre

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 5.405.360, di cui 135.778 morti e 4.899.879 dimessi e guariti, 8.640 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 369.703, ieri erano 362.275, un incremento di 7.428 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 337.222 (ieri erano stati 566.300). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 130.705.958, mentre il totale delle persone testate è di 39.537.534.

Del totale dei positivi sono 360.615 quelli in isolamento domiciliare (+7.032 rispetto a ieri), 8.101 ricoverati con sintomi (+375), mentre i malati in terapia intensiva sono 987 (+21 rispetto a ieri). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 73 (-5 rispetto a ieri).

