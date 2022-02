Covid, superati i 150mila morti in Italia. Oggi 325 decessi e 75.861 nuovi positivi: quasi 600 ricoverati in meno

Covid in Italia, il bollettino di giovedì 10 febbraio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 75.861 su 683.715 tamponi (ieri erano stati 81.367 su 731.284 tamponi), per un tasso di positività dell'11,09%. I morti di oggi sono 325, con il totale che supera le 150mila unità dall'inizio dell'epidemia. Con 137.221 guariti in più, gli attualmente positivi scendono ancora a 1.813.274 (61.351 in meno rispetto a ieri quando il calo era stato di 53.175 unità).

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia sale a 11.923.631, di cui 9.960.136 dimessi e guariti, 150.221 morti e 1.813.274 attualmente positivi. Le vittime superano quota 150mila dal febbraio del 2020. Degli attualmente positivi 1.794.598 sono in isolamento domiciliare (-60.745 rispetto a ieri), 17.354 ricoverati con sintomi (-578) e 1.322 malati in terapia intensiva (-28). Oggi gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 83 (ieri erano stati 90).

