Bollette gas ed energia elettrica, codici non regolari. Estra spiega come e dove pagare

Codici pagamento bollette gas e energia elettrica non elaborati correttamente, non permettono il pagamento del bollettino presso Coop, tabaccherie e sportelli MPS. Ecco le modalità alternative di pagamento.Estra Energie e Estra Prometeo, società di vendita gas e luce del Gruppo Estra, informano che le bollette emesse dal 14 ottobre al 4 di novembre, contengono un codice a barre alfa numerico non elaborato correttamente che non rende possibile il pagamento del bollettino presso: le casse Coop Centro Italia e Unicoop Firenze, le tabaccherie PUNTOLIS (Lottomatica), edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A., gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena.

I clienti

Ovviamente questa condizione non interessa i clienti che ricevono la fatture senza bollettino di pagamento perché hanno attivato l’addebito diretto su conto corrente bancario o postale. Scusandosi del disguido, le società ricordano che è possibile pagare il bollettino, senza commissioni, presso gli sportelli telematici del Gruppo Intesa Sanpaolo tramite il servizio CBILL o usando la carta di credito su App o Area Clienti Web. Inoltre si può saldare la bolletta con bancomat o carta di credito presso gli uffici al pubblico e gli store di Estra e di Estra Prometeo, negli uffici di Poste Italiane, con bonifico bancario alle seguenti coordinate (il codice BIC è sempre BCITITMM), indicando nella causa codice cliente e numero bolletta.