Caro bolletta in ospedale, in Romagna si abbassano le luci nelle aree comuni e si regola il riscaldamento su ogni radiatore

RICCIONE L’Azienda Usl della Romagna ha completato i lavori di cinque differenti impianti fotovoltaici negli Ospedali di Riccione, Santa Sofia, San Piero in Bagno, Mercato Saraceno e Savignano sul Rubicone, per una potenza complessiva di 307 kWp, con un risparmio di oltre 190 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno.

Impianti fotovoltaici e di cogenerazione

Grazie ai propri impianti fotovoltaici e di cogenerazione l’Azienda autoproduce già oltre il 23% del proprio fabbisogno di energia elettrica, e programma di raddoppiare questa percentuale entro i prossimi 3 anni.

L’Azienda sta introducendo però diverse azioni di razionalizzazione dei consumi, tra cui una revisione del livello di illuminazione nelle aree comuni nelle ore notturne, e l’ottimizzazione del livello del riscaldamento nelle sedi non ospedaliere, anche grazie all’installazione completata in queste settimane di oltre 3.000 valvole termostatiche per consentire di regolare la temperatura dei radiatori. Tutti questi interventi sono stati realizzati anche grazie all’apporto di risorse garantito dal Programma Por Fesr della Regione Emilia Romagna.