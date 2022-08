Il caro energia cos'è? Ce lo spiega una impresa conserviera, in piena campagna per la produzione di conserve di pomodori, la Fiammante di Buccino. Francesco Franzese, CEO de La Fiammante, mette nero su bianco sul proprio profilo social due bollette relative a luglio 2021 e luglio 2022, la prima è di 120 mila euro, la seconda quasi 1 milione.

APPROFONDIMENTI LA PROCEDURA Dazn, ecco il modulo per la richiesta di rimborso: come compilarlo e cosa bisogna allegare

«Mentre i nostri politici litigano per una poltrona calda, gli imprenditori sono lasciati soli in mezzo alla giungla energetica - scrive con grande amarezza - Per lavorare 15 giorni di luglio, mi tocca pagare una bolletta di gas di 978.000,00 a fronte di circa 120.000 dello scorso anno (per 20 giorni di lavoro). Non era meglio andare al mare?».