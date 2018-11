Uccide la moglie, poi tenta il suicidio tagliandosi le vene: l'orrore davanti ai due figli piccoli

Dietro il femminicidio ci sarebbe un banale litigio: Matteo, operaio, ha ucciso la moglie Roxana dopo una lite in camera da letto, secondo i carabinieri. L'operaio resosi conto di quanto fatto avrebbe deciso di suicidarsi. I figli della coppia, 12 e 10 anni, una maschio e una femmina, sono stati portati al pronto soccorso pediatrico.

Ennesimoin Italia: un uomo,peruvianae subito dopo ha tentato il suicidio tagliandosi le vene. È successo nel savonese, a: ad avvisare i soccorsi e le forze dell'ordine è stato un amico dell'uomo, contattato da lui stesso subito dopo il gesto.Il dramma è avvenuto in una casa di via Marici: secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe ucciso la moglie soffocandola, per poi tagliarsi le vene e chiamare un amico per dirgli tutto. La coppia, un maschio e una femmina, cheal momento della tragedia.La tragedia avviene solo due giorni dopo il duplice omicidio e suicidio di Aosta,per poi togliersi la vita con un'iniezione di potassio.