Blue Monday, oggi è il giorno più triste dell'anno: i consigli per superarlo ai tempi della pandemia

Torna il "Blue Monday", il giorno più triste dell'anno e, con una pandemia in corso, si prospetta una giornata davvero complicata, più nera che blu. La giornata del malumore e della malinconia è stata individuata per la prima volta nel 2005 da uno psicologo dellʼUniversità di Cardiff, il dottor Cliff Arnall, che ha studiato una formula matematica che incrocia variabili come il meteo e il post- vacanze natalizie. La particolare ricorrenza cade sempre il terzo lunedì di gennaio. Condivisi dai vari esperti anche i consigli per superare indenni queste 24 ore.

I Consigli



1) Fare sport perché l'attività fisica stimola la produzione di endorfine che contribuiscono al benessere psicofisico

2) Seguire un'alimentazione sana che ci permetta di avere la giusta energia

3) Concedersi delle piccole ricompense

4) Cercare di 'vivere il momento' assaporandone ogni attimo

5) Trascorrere momenti con le persone care.

I suggerimenti diffusi negli anni precedenti vanno presi con le pinze ai tempi del coronavirus, nei limiti delle restrizioni governative e delle precauzioni da adottare per arginare la diffusione del Covid-19. Anche se la pandemia costringe a restare in casa, trovare il tempo per un po' di attività fisica o per incontrare (anche solo virtualmente) un amico possono aiutare.

La dieta

In questa giornata sono consentiti anche i vizi a tavola. Meglio accantonare i sensi di colpa per le abbuffate delle feste perché se si abbina un po' di movimento fisico il piacere nel cibo è concesso. Contro la stanchezza, infine, si possono inserire nella dieta le mandorle, le uova o i cereali integrali, che contengono sostanze che aiutano la produzione dell'ormone del benessere nel nostro cervello, la serotonina.

