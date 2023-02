Bruxelles, uomini armati: blitz in corso. Zona transennata, decine di poliziotti

Un'importante operazione di polizia è attualmente in corso in rue Boduagnat, nel quartiere europeo di Bruxelles. La polizia sta cercando sospetti armati che si sarebbero rifugiati nell'area, riportano i media locali citando la procura federale. La zona è ora stata transennata e per le ricerche sono stati mobilitati una trentina di agenti e dispiegato un elicottero della polizia federale. Pronti sul posto a intervenire anche i vigili del fuoco.