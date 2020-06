Blackout Tuesday, ecco perché le bacheche social sono inondate da immagini nere

Dobbiamo restare uniti contro ogni tipo di violenza senza essere indifferenti. #BlackOutTuesday pic.twitter.com/t5Zv6Ef9fd — Roberta🦂♏🦉❧⨺🖤 (@justrooxyWords_) June 2, 2020

Tanteriempiono le bacheche degli utenti suiIn molti, infatti, hanno aderito alun'iniziativa a livello internazionale che per noi è coincisa con il giorno della Festa della Repubblica. Sule foto nere rappresentano una protesta silenziosa contro il razzismo e l'uccisione di George Floyd. Si tratta di una forma di contestazione non violenta dopo gli ultimi scontri avvenuti negli Stati Uniti.L'idea apparteiene al movimentoed è nata venerdì sui social con l'intento di fermarsi e riflettere. Nessun post o colore, ma solo vuoto, silenzio e oscurità. Anche personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo hanno aderito per diffondere l'iniziativa e sensibilizzare l'opinione pubblica. Floyd è morto dopo essere stato fermato dalla polizia. Le immagini dell'arresto hanno scosso e indignato il mondo intero.«È un messaggio di solidarietà verso la comunità afroamericana e quelli che negli Usa stanno combattendo l’ingliustizia sociale - si legge in rete -. È il momento di ascoltare, riflettere ed educarsi, di supportare tutte quelle voci colpite da oppressione, razzismo e odio».