Black out al cimitero, cella frigorifera fuori uso: salma lasciata al "fresco" della notte

di Raffaella Patricelli

APRILIA - Hanno lasciato una salma fuori dalla camera mortuaria, al "fresco", perché il cimitero era rimasto senza energia elettrica e la cella frigorifera non poteva funzionare. E' accaduto ad Aprilia, dove si è registrato un black out.Il servizio è stato ripristinato solo nella mattinata di ieri, quando finalmente è stato cambiato il contatore da dove secondo alcuni accertamenti derivava il guasto. Il blackout però è durato per ore, tanto che la bara con la salma arrivata la sera prima - che avrebbe dovuto stazionare nella cella frigorifera come previsto in casi del genere - è stata lasciata fuori durante la notte. Si è usato il freddo naturale, in attesa della riparazione del guasto.