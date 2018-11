Black Friday di Ryanair: gli sconti e le offerte più vantaggiose sui voli

La compagnia di voli low cost ha anche annunciato 53 nuove rotte dall’Italia per l’estate 2019.Diventano così 450 in tutto le tratte con partenza da aeroporti italiani di Ryanair. Secondo le previsioni di David O’Brien, direttore commerciale della compagnia, saranno 40 milioni i passeggeri totali serviti, su 29 aeroporti italiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le offerte diper iliniziano ae durano per. La compagnia aerea low cost ha annunciato. Ryanair ha annunciato inoltre sconti anche in occasione del, che quest’anno capita ilLEGGI ANCHETra le mete al momento più vantaggiose, raggiungibili da Milano, con prezzi al di sotto dei 10 euro, ci sono Amburgo, Belfast, Berlino, Bordeaux, Budapest, Parigi, Santiago e Vienna. Le mete migliori con partenza da Roma sono Malta, Eindhoven e Francoforte da 9 euro. Vantaggiosi i prezzi a 12 euro per mete come Aqaba, in Giordania, Colonia, Varsavia e molti altri.Il pieno di novità riguarda alcune città come Napoli con 9 nuove destinazioni: Malaga, Bordeaux, Exeter, Marsiglia, Marrakech, Nantes, Cork, Chania e Rodi. E ancora, Cagliari , Treviso, Bergamo, Bologna, Bari, Catania, Palermo, Milano, Roma, Brindisi, Lamezia Terme, Torino e Venezia.