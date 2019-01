La bistecca invecchiata più di un anno: gusto tartufo, prezzi salati. Dove mangiarla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un piatto decisamente pregiato e che è destinato a suscitare molta curiosità tra gli amanti della carne: da qualche giorno, in tutto il mondo, si parla molto di unamolto particolare, con un gusto decisamente unico. La sua caratteristica principale? La carne viene, praticamente un anno e due settimane, con la tecnica del dry-aging.Il processo, lungo e complesso, dell'invecchiatura dellaconsiste nel lasciarla nei suoi succhi e in una busta sottovuoto, ad una temperatura costante. Questo processo farà sì che un'enzima rompa le fibre e crei amminoacidi capaci di conferire un gusto molto particolare alla carne.Finora, ilha consentito di gustare carne invecchiata fino a 150 giorni., un cuoco statunitense, è però riuscito a battere questo record. Nel ristorante che porta le sue iniziali, l'APL di, laè diventata subito l'osservata speciale. A parlarne sono sia i media locali, come il Los Angeles Times , sia quelli europei, come l'Independent Secondo Adam Perry Lang, che ha descritto il suo nuovo prodotto di punta, la carne invecchiata più di un anno ha un odore di foie gras se al sangue e di tartufi se ben cotta. Gli amanti della carne e della cucina creativa saranno senz'altro incuriositi da questo piatto, ma oltre ad approdare a Los Angeles occorre pagare una bella cifra: una bistecca di questo tipo, alta quasi quattro centimetri, costa(circa 132 euro).