Coccole a infrarossi con la bioceramica, il tessuto stimola la circolazione del sangue e rafforza il metabolismo

ANCONA - Tessuti pensati per il benessere uniti al fascino indiscusso dei raggi infrarossi. A casa propria e, chissà, perfino nel proprio letto. La bioceramica viaggia veloce e dalla Nasa si stringe a noi. Questo tessuto molto particolare è una delle novità degli ultimi tempi ed è il risultato felicissimo dell’unione tra elementi minerali come l’alluminio, il platino e il titanio e le normali fibre tessili: un mix tale da generare un tipo di fibra capace di catturare il calore dei raggi infrarossi e disperderli.

Cartelle esattoriali, proroga sino al 31 maggio: Superbonus e Ires, ecco tutte le novità

Checco Zalone, il nuovo video "La Vacinada" con Helen Mirren è già un tormentone



Le caratteristiche

Attenzione, però: i tessuti in bioceramica non vanno confusi con quelli speciali come la fibra di carbonio o altri. Il grande pregio della bioceramica è che consente di sfruttare al massimo i raggi Fir cioè, appunto, quelli infrarossi. I benefici sono immensi e, non a caso, la Nasa ha voluto usare questo tipo di tessuto per realizzare l’interno delle navicelle spaziali con l’intento di moltiplicare la luce solare e anche per foderare le tute degli astronauti. In genere, la bioceramica viene aggiunta ad altre fibre come poliammidi o poliesteri. L’energia termica che viene ricevuta dalla bioceramica, è ritrasmessa in modo amplificato; il corpo emette calore , queste fibre lo ricevono e poi lo rimandano al corpo. E il cerchio si chiude. E’ poi tramite i raggi infrarossi che sarà irradiato l’apparato circolatorio. Poiché la lunghezza d’onda di questi raggi non è pericolosa per l’uomo, il calore viene trasmesso al corpo ad una profondità di 2-8 centimetri e, così facendo, si stimola la circolazione del sangue e si rafforza anche il metabolismo cellulare. E questo, naturalmente, senza escludere comfort, traspirazione e leggerezza.



I benefici

Agendo, dunque, sulla circolazione tramite il calore, con la bioceramica vengono attivati vari processi metabolici del corpo. Anche se si tratta di risultati limitati, nel lungo periodo determinano grandi vantaggi grazie ad effetti drenanti, antinfiammatori su articolazioni, muscoli e tendini e perfino di rinforzo alle difese immunitarie. Attraverso il semplice contatto con il tessuto, si può quindi avere un lieve e progressivo miglioramento delle condizioni di salute in generale.

L’utilizzo di tessuti in bioceramica riguarda diversi settori tra cui quello aerospaziale e medico. In genere, vengono utilizzati per coprire l’area interna della navetta spaziale in modo da aumentare l’energia proveniente dalla luce solare tramite la riflessione dell’energia dei raggi infrarossi. Questo tipo di tessuto viene anche usato come azione antibatterica e antidore in campo medico. Ma ci sono molte applicazioni anche in campo scientifico e sportivo. Non solo: una fibra come la bioceramica è il top anche per garantire un riposo ottimale con lenzuola ad hoc. E forse anche la moda presto si accorgerà di questa specialità ma, intanto, è il fitness a godere dei principali benefici sia nell’abbigliamento per la palestra per sconfiggere la cellulite sia per ottimizzare le proprie prestazioni fino al 30% in più grazie all’influenza dei raggi infrarossi sui muscoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA