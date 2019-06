Bimbo di tre mesi piange in ospedale, le infermiere si mettono lo smalto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un, ricoverato in, che piange a dirotto ma viene ignorato dalle duedi turno, intente a mettersi lo. Sono immagini che stanno facendo parecchio discutere, quelle diffuse nelle ultime ore sui social per denunciare l'accaduto.Il fatto avrebbe avuto luogo nel reparto di pediatria dell'ospedale di. A girare il video sarebbe stata la mamma del piccolo, furiosa per il comportamento delle due infermiere. Il filmato è stato diffuso anche da, consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità in Campania.«Qualora fosse riscontrata la veridicità di quanto è sostenuto da chi ha caricato il video saremmo di fronte ad un fatto di una gravità esponenziale» - ha spiegato Borrelli, da sempre in prima linea nel denunciare situazioni di illegalità e lassismo degli enti statali in Campania - «Abbiamo inviato una nota all’Asl competente, chiedendo l’apertura di un’inchiesta interna volta ad evidenziare eventuali responsabilità di carattere disciplinare connesse a questo episodio. Qualora le risultante dell’inchiesta interna evidenzino qualsiasi tipo di negligenza, chiederemo di irrogare sanzioni disciplinari esemplari».