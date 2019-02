Bimbo di 3 anni finisce sotto la ruota del bus è gravissimo all'ospedale

di Vittorino Bernardi

Spaventoso incidente in centro a Vicenza: un bimbo di appena tre anni, che passeggiava col nonno in piazza Castello, è stato "agganciato" da un autobus che stava effettuando una svolta. Il piccolo è finito con un piede sotto la ruota del mezzo in movimento ed è stato portato all'ospedale in condizioni gravissime.

