Bimbo di 9 anni con la minimoto si schianta sul muretto e muore

MARTINA - Una tragedia terribile a Martina. Un bambino di 9 anni, Giuseppe E., si è schiantato con una minimoto contro un muretto in campagna a contrada Pezze Mammarelle ed è morto. L'incidente, nel tardo pomeriggio, è avvenuto secondo una dinamica ancora in fase di accertamento: sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Martina per i primi rilievi. Inutile invece il soccorso di un'ambulanza del 118 che ha subito trasportato il piccolo nell'ospedale di Francavilla Fontana dove però non c'è stato modo di salvare il bambino.Con lui c'era anche il fratellino, rimasto ferito nell'incidente e trasportato all'ospedale di Brindisi dove ora è ricoverato.