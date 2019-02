Non impara la Bibbia bimbo di 7 anni sepolto dai genitori sotto la neve

Un bambino di sette anni è morto dopo essere stato sepolto vivo dai suoi stessi genitori a Newton, in Massachusetts , perché non aveva imparato a memoria la Bibbia . Il piccolo Ethan Hauschultz sarebbe stato sepolto nella "sua piccola bara di neve" mentre era sotto la custodia dei guardiani nominati dal tribunale, Timothy e Tina Hauschultz. La coppia era stata accusata di aver inflitto pene disgustose a Ethan e le punizioni venivano date in genere quando il ragazzo non riusciva a memorizzare passi della Bibbia, secondo quanto riferito dalla polizia.

😒caucasians...Timothy & Tina Hauschultz as well as 15yo son, Damian, face charges for murdering Ethan Hauschultz. Ethan faced years of abuse ranging from beatings w/sticks, burying him in snow, carrying a 44lb log...poor baby🙏🏾 https://t.co/vqtx3QwW2I pic.twitter.com/V3ezPFSlgM