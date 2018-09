Richard, morto annegato a 7 anni: si indaga per omicidio colposo

Richard, 7 anni, morto annegato nella piscina del residence: «Incastrato in un bocchettone»

NUORO -di un residence a Orosei, sulla costa orientale della Sardegna, dove è morto un bambino di sette anni di Irgoli (Nuoro), Richard Mulas, rimasto incastrato con la manina in uno dei bocchettoni della piscina. Si indaga per omicidio colposo.l'incarico al medico legale dell'ospedale San Francesco di Nuoro per l'autopsia sul corpo del piccolo. Ieri la pm, insieme al capitano dei carabinieri della compagnia di Siniscola Andrea Leacche, ha eseguito un primo sopralluogo nel residence e messo sotto sequestro la piscina.Intanto è shock a Irgoli, il paese della Baronia dove il piccolo Richard viveva insieme al padre e alla madre ecuadorena - che stava lavorando nel residence dove è successa la tragedia - e alla sorella. Il sindaco ha sospeso tutte le manifestazioni e proclamato il lutto cittadino.