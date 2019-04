Bimbo precipita dal quinto piano, è gravissimo: «Era con i genitori»

ROMA - Un bambino è grave dopo essere precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Giulio Galli, zona Giustiniana, a Roma. Il piccolo, soccorso dal 118, è cosciente ma in gravissime condizioni. Secondo le prime informazioni, in casa con lui ci sarebbero stati i genitori. Sul posto la polizia. Lo riporta l'Adnkronos. Il bimbo, 8 anni, dalle prime informazioni sarebbe caduto per cause accidentali.

