Bimbo nel pozzo, terminati i lavori nel tunnel: soccorritori pronti per raggiungere Julen

Bambino nel pozzo, aperta inchiesta: «Come ha fatto Julen a cadere?». Almeno un milione di pozzi illegali e nascosti​

Inizia a tutti gli effetti la fase finale dei soccorsi per il piccolo Julen , ildi due anni caduto in una Totalàn (Malaga), da oltre dieci giorni. Per tutta la notte, infatti, i soccorritori hanno lavorato aldeldi circa 60 metri, a cui sono stati aggiunti altri 12 metri di tubi in superficie. Sono ore decisive per raggiungere il piccolo: con l'arrivo del giorno e il completamento dei lavori, gli uomini del soccorso speleologico inizieranno a scendere.Come annunciato nella tarda serata di ieri, due soccorritori a turno scenderanno lungo il tunnel per scavare manualmente un tunnel orizzontale, di circa quattro metri, che dovrebbe condurre al punto in cui si trova. Per via delle condizioni proibitive (la discesa viene fatta tramite una sorta di gabbia, in uno spazio ridotto e con poca luce e ossigeno), sul fondo del tunnel i soccorritori si alterneranno a turni di circa mezz'ora. Lo riporta 20minutos.es