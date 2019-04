Bimbo di nove anni ucciso in campeggio dal cane degli amici di famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere un piacevolee invece si è trasformato in una terribile tragedia. Un, che si trovava in vacanza con la madre, è statodaldi alcuni amici di famiglia. L'animale è stato sequestrato dalla polizia, che ha anche indagato un'amica della mamma del bambino.È accaduto nel Regno Unito, come riporta il Telegraph : il piccolo, che era in vacanza con la mamma,, si trovava da solo all'interno di uncon ildi alcuni amici di famiglia, mentre gli altri si trovavano in un camper posteggiato a breve distanza. All'improvviso, la mamma di Frankie e i suoi amici hanno sentito un certo trambusto e delle urla provenire dal camper in cui il bimbo si trovava col cane, trovando il piccolo gravemente ferito.Le lesioni provocate dal, presumibilmente un molosso, sono state fatali per il povero Frankie. Ladell'animale, un'amica della mamma del bimbo, è stata arrestata e poi rilasciata dalla polizia, ma restaper l'accaduto. Le, al momento, si concentrano in due direzioni: stabilire le cause della morte del bambino e se la razza del cane sia legale o meno. Gli inquirenti, però, mantengono il massimo riserbo e non hanno neanche confermato né smentito l'ipotesi che la proprietaria del, dopo il drammatico incidente, avesse tentato la fuga per sfuggire all'arresto.