Bimbo nato prematuro muore dopo 15 giorni: la Procura apre un’indagine

VICENZA - Un piccolo angelo giovedì dall’ospedale San Bortolo è: è il piccolo Tudor Alexandru Visan. Era figlio primogenito di Marius Ionut Visan di 35 anni e della moglie Oana Cristina di 36, che da quattro anni vivono a Montegalda. Per problemi di salute della mamma i medici avevano deciso di anticipare la nascita del piccolo Tudor. Il bimbo tra mercoledì e giovedì è andato in crisi, il suo corpicino non ha retto e si è spento. Dilaniati dal dolore i genitori che intendono capire la causa del decesso si sono rivolti a un avvocato e aidella stazione di Longare. I militari del maresciallo Ugo Turriziani hanno informato la procura della Repubblica di Vicenza e il pm Hans Roderich Blattner ha aperto un’inchiesta eprogrammata per ieri mattina, per disporne una giudiziaria.