Davide muore a 4 anni in piscina davanti agli sposi Inchiesta: il bagno era vietato

di Mary Liguori

Il pianista ha smontato le casse che ormai albeggiava. Della festa , della gioia non restava ormai nulla. Solo il dolore, l'angoscia, per quel corpicino nudo che l'infermiera ha coperto con un lenzuolino, come se bastasse un pezzo di stoffa a nascondere agli occhi di una madre e di un padre la tragedia più grande. Perdere un figlio. Nella frazione di un attimo.Dai tuffi fragorosi di bambini pazzi di allegria al silenzio della morte è stato un decimo di secondo. È bastato staccare gli occhi dall'azzurro luccicante della piscina a sfioro, principale attrazione del Kora, location di eventi di, in provincia di Napoli , per piombare nel buio senza vie d'uscite. Davide Marciano avrebbe compiuto quattro anni a ottobre. Ieri indossava un panciotto azzurro, i capelli biondi pettinati su un lato e un sorriso dolce che, a guardarlo ora, vien da piangere. Non ci saranno feste, non ci saranno le quattro candeline da spegnere al suo compleanno. Davide è morto dopo essere entrato nella piscina del ristorante dove, con la famiglia, partecipava alla festa di nozze della cugina di sua madre.