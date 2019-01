Muore in mare a 14 anni aveva la pagella cucita nella giacca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eraquando è. Era uno dei migranti che persero la vita nel grande naufragio del 2015. Veniva dale sognava una vita migliore. Quando è stato trovato il suo corpo senza vita aveva una giacchetta. All'interno della tasca unacucita con cura. Aveva ottimi voti. Questo ragazzo di cui non non sapremo mai il nome, aveva sperato in un lasciapassare per un'Europa, con la sua pagella da "perla rara".La pagella è stata trovata(il laboratorio di antropologia e odontologia forense). La sua storia, il poco che ne sappiamo, è raccontata in "Naufraghi senza volto" (Cortina Editore), pubblicato da Cristina Cattaneo.Al ragazzo ora ha dedicato una vignetta il disegnatore Makkox.L'adolescente era sul barcone naufragato il 18 aprile 2015, dove sono morte 581 persone, più i dispersi. Il suo corpo ha attirato subito l'attenzione dei medici: «Si sentiva che pesava meno degli altri» spiega Cattaneo nel libro . «Era vestito con una giacca simile a un piumino, un gilè, una camicia e dei jeans». Dall'analisi delle ossa, il polso non ancora «fuso», la cresta iliaca non ancora del tutto formata, è emerso che era ancora poco più di un bambino.