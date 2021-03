Bimbo di 2 anni si sente male e muore durante il trasporto in ambulanza

Un bimbo di due anni è morto mentre, dopo essersi sentito male, veniva portato in ambulanza da Santa Teresa (Messina) al Policlinico di Messina.

Il piccolo era prima stato trasportato d'urgenza dai genitori al Punto territoriale di emergenza 118 di Santa Teresa di Riva per un problema gastrointestinale e i medici hanno deciso di trasferirlo al Policlinico dove è giunto privo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia per capire se ci siano state omissioni da parte dei sanitari.

APPROFONDIMENTI L'INCUBO Coma etilico a 13 anni: gravissimo ragazzino crollato a terra per...

Il bambino, secondo una prima ricostruzione dei fatti, era stato condotto dai genitori al Pte-118 di Santa Teresa di Riva per un problema gastrointestinale e i medici avevano quindi deciso di trasferirlo al Policlinico di Messina, una struttura più grande: la coppia, però, ha preferito recarsi da un pediatra della zona per farlo visitare e quest’ultimo, resosi subito conto della gravità della situazione, li ha convinti a tornare alla postazione 118 per procedere con l’immediato ricovero del figlio. A Messina il piccolo è giunto privo di vita e per lui, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Ora su questa tragica morte indaga la Polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA