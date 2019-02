Bimbo di sei anni a scuola con un coltello espulso dall'istituto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un episodio che non ha avuto conseguenze gravi, ma che è bastato per far dilagare una certa indignazione e parecchio allarmismo tra i genitori degli alunni di una scuola elementare. Undi appena, infatti, aveva nascosto nello zaino unda cucina e lo aveva portato con sé a. È accaduto a Maidstone, alle porte di Londra. A riportare l'episodio, risalente allo scorso mese di settembre, è l'Independent : il giovanissimo alunno aveva nascosto un normalein mezzo ai libri, all'interno dello. Una volta trovatosi insieme ad un compagno di classe, all'interno del cortile dove gli alunni sono soliti giocare e passare il tempo durante la ricreazione, il bimbo glielo aveva mostrato ma era stato scoperto da una delle insegnanti.Ilè stato subito sequestrato e, come fanno sapere dalla, il bimbo di sei anni sarebbe statodopo l'accaduto. La preside Tonya Brook ha spiegato: «Si è trattato di un caso isolato, senza conseguenze. Quel coltello non è mai uscito dallo zaino, i nostri insegnanti sono stati molto attenti e se ne sono accorti subito».Intanto, però, i genitori degli alunni dell'istituto si sono detti molto preoccupati: «Non è per fare dell'inutile allarmismo, ma pensare che un bimbo di soli sei anni possa portare un coltello a scuola non ci fa stare tranquilli. Tutti i genitori devono essere informati e affrontare una questione così seria con i vertici della scuola».