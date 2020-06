Bimbo di 6 anni muore dopo aver riportato gravi ferite alla testa, arrestati il padre e la compagna

Ultimo aggiornamento: 13:06

UnÈ giallo nel Regno Unito dove il piccolo Arthur Hughes,stato trovato con numerose ferite alla testa in una proprietà bifamiliare a Solihull. Sul posto sono giunti i poliziotti dopo una chiamata e subito hanno chiamato i soccorsi, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare.Il piccolo è stato portato all'ospedale pediatrico di Birmingham, ma è morto il giorno dopo il suo ricovero. Non sono note le cause del decesso, ma la polizia ha avviato un'inchiesta che per ora ha portato all'arresto del padre del bambino, Tom Hughes, 27 anni, e della sua ragazza Emma Tustin, 31 anni. Si sta cercando di capire chi possa aver compiuto un simile gesto, ricostruire la dinamica dei fatti e scoprire le motivazioni che hanno spinto ad uccidere il bambino.Tutto il vicinato è sotto choc. I vicini di casa hanno parlato della famiglia come di persone normali, mentre il bimbo è stato descritto come una ragazzino solare, felice e molto educato, come riporta anche il Mirror.