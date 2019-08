Bimbo di 3 anni si nasconde dentro la lavatrice per gioco e muore per asfissia

di Alessia Strinati

Stava. Un bimbo di appenastava giocando con il fratello nella loro casa ad Orlando, in Florida, quando ha deciso diSecondo la ricostruzione della polizia il piccolo si sarebbe arrampicato sopra l'elettrodomestico con la chiusura dall'alto, poi la macchina si è chiusa ermeticamente.Il bambino è rimasto incastrato all'interno del cestello e nessuno lo avrebbe tirato fuori per tempo, così è morto per asfissia. La polizia ha avviato le indagini, ma presumibilmente si tratterebbe solo di un incidente. Il piccolo e il fratellino stavano giocando a nascondino, così il più grande ha creduto solo che si era nascosto molto bene e non ha lanciato l'allarme, quando però sono nati i primi sospetti era troppo tardi.Gli agenti hanno divulgato la storia per lanciare un'allerta alle famiglie chiedendo loro di fare attenzione ai piccoli grandi rischi all'interno delle mura domestiche. «Chiediamo anche ai genitori di parlare con i figli e insegnare loro che lavatrici, asciugatrici e altri apparecchi non sono giocattoli», ha ribadito il capo della polizia.