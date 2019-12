Bimbo violentato dal papà e costretto a vivere in soffitta: morto a 10 anni

Ultimo aggiornamento: 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

i e loIl piccolo Takoda diè morto a causa delle ferite riportate dalle violenze del padre, il 30enne Al-Mutahan McLean. L'uomo aveva relegato il figlio a vivere in soffitta nella loro casa innegli Stati Uniti in condizioni disumane.Il bambino è stato tenuto per anni nella soffitta, al buio, costretto a subire violenze, stupri, abusi di ogni tipo e subito dopo veniva lasciato solo nel sotto tetto. Dopo l'ennesima violenza è stato portato in ospedale ma le sue condizioni erano ormai troppo gravi, tanto che i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Insieme all'uomo in casa vivevano la sua fidanzata Amanda Lee Hinze, 28 anni, e sua sorella Jennifer, di 25, entrambe accusate a loro volta di abusi.Nell'appartamento c'era anche un altro bambino di 3 anni, che è stato affidato ai servizi sociali, come riporta la stampa locale. Si sospetta che oltre al figlio, Al-Mutahan McLean, possa aver abusato anche di altri minori.