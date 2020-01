Bimbo di 5 anni rimane solo in casa pochi minuti e precipita dalla finestra: è grave

VARESE - Un bambino di cinque anni è precipitato dalla finestra di una palazzina a Olgiate Olona, nel varesotto: è successo nella tarda serata di ieri e il bimbo è ora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Milano, dopo essere stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso di Busto Arsizio con varie fratture e un grave trauma cranico.

LEGGI ANCHE:

Zaino pieno di polvere con una miccia accesa lasciato davanti a La Serra: responsabile inquadrato dalle telecamere

Accusa un malore mentre fa acquisti e crolla a terra: donna in gravissime condizioni

Il bambino, la cui famiglia era residente a Gallarate ma che si è recentemente trasferita a Olgiate, secondo una prima ricostruzione sarebbe rimasto in casa da solo per pochi minuti mentre i genitori andavano a prendere la sorellina dal catechismo. Dopo essersi svegliato e non trovando i genitori, potrebbe essersi sporto dalla finestra precipitando nel vuoto: a trovarlo per terra e a portarlo subito al pronto soccorso sono stati proprio i genitori, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

Ultimo aggiornamento: 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA