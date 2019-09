Bimbo di 5 anni precipita dal secondo piano, passante lo prende al volo e lo salva

LODI - Un bambino di 5 anni è precipitato dal secondo piano di una palazzina ma è stato salvato al volo da un passante. È accaduto nei pressi del distributore di carburante Ip lungo la strada provinciale 159 a Casalmaiocco (Lodi) e il piccolo si trova, ora, in condizioni ritenute non gravi, all'ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano) per controlli essendo stato preso al volo da un ventenne a sua volta poi soccorso per essere caduto a terra per il contraccolpo.