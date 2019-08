Bimbo autistico ha un tracollo emotivo prima del volo, l'equipaggio lo aiuta

di Alessia Strinati

hae di solito ama volare. Di solito, ma non sempre, così duranteil bimbo, cheha avuto una bordo del velivolo della United Airline. Una situazione complicata per i genitori all'interno di uno spazio così piccolo, mahanno aiutato la sua mamma.A raccontare cosa è accaduto è stata proprio la madre, Lori Gabriel, con un post su Facebook: «Braysen si era tolto la cintura di sicurezza poco prima del decollo, dicendo che voleva sedersi sul pavimento. Era impossibile trattenerlo: né io né suo padre Gabriel riuscivamo a calmarlo», ha spiegato la donna. Capendo cosa stava accadendo il personale di bordo ha concesso al piccolo di sdraiarsi in terra e il resto dell'equipaggio ha fatto di tutto per farlo sentire a suo agio, facendogli delle domande e chiedendogli come stava.Una scela che ha toccato il cuore dei genitori del bimbo, e ancor di più lo a fatto il messaggio che una hostess ha lasciato a Braysen al momento dell'atterraggio: «Tu e la tua famiglia siete amati e sostenuti. Non lasciare che qualcuno ti faccia sentire un peso, sei una benedizione». Un ringraziamento la compagnia aerea lo ha fatto anche all'equipaggio che ha saputo comprendere e ha aiutato il bambino e la sua famiglia: «Siamo felicissimi di vedere che a bordo abbiamo passeggeri così affettuosi e solidali. Non vediamo l’ora di rivedere Braysen!».