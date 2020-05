Bimbo di 4 anni muore annegato nella piscina di casa: aperta un'inchiesta

GIUGLIANO - Bimbo di 4 anni muore annegato nella piscina di casa. Tragedia a Varcaturo, nel comune di Giugliano (Napoli), dove un bimbo di 4 anni è morto annegato nella piscina di casa. Il piccolo era in casa con la sorella di 19 anni, i genitori erano usciti, quando per cause ancora da accertare dalla finestra di casa al piano terra è finito nella sottostante piscina annegando poco dopo. Vani i soccorsi. Sul posto ci sono i carabinieri della Compagnia di Giugliano. Sequestrata la salma del piccolo sulla quale il magistrato di turno ha disposto l'autopsia.

Ultimo aggiornamento: 19:27

