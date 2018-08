Bimbo di due anni muore sul volo Alitalia, inutile l'atterraggio di emergenza

ROMA - Tragedia a bordo di un volo Alitaliia partito da Beirut ed atteso a Roma. Un bambino, colto da una crisi cardiaca durante il volo, è morto. L'aereo è stato dirottato per i soccorsi ed è stato fatto atterrare stamani all'aeroporto di Bari. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polaria, una delle hostess gli ha prestato il primo soccorso per rianimarlo ed è stato deciso l'atterraggio a Bari dove il bimbo, in viaggio coi genitori, è stato preso in carico dai medici del 118 che hanno continuato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.

