Bimbi tra gli 11 e i 12 anni tirano sasso dal cavalcavia colpita auto di un carabiniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARLETTA - Sfiorata la tragedia per una bravata di otto ragazzini, tutti di 11 e 12 anni, che nel pomeriggio di domenica hanno lanciato un grosso, colpendo in pieno una automobile, da undella strada statale 16, nel tratto di San Ferdinando di, in provincia di Barletta-Andria-Trani.La vettura era condotta da un carabiniere della Stazione di San Ferdinando, libero dal servizio, che stava facendo rientro a casa con la propria famiglia dopo una gita domenicale. All'improvviso, ha visto il sasso colpire il cofano, che è stato danneggiato. Né lui né i familiari sono rimasti feriti, per loro solo un grosso spavento.I militari della Compagnia di Cerignola e della Stazione, avvertiti dal collega, sono riusciti a bloccare l'intero gruppetto, composto da ragazzini proprio di San Ferdinando di Puglia che, solo dopo aver visto i carabinieri, si sono resi conto della gravità e della pericolosità di quanto avevano fatto. I minori, tutti al di sotto dei 14 anni, e quindi non imputabili, sono comunque stati segnalati alla Procura dei Minorenni di Bari.