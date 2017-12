Carlotta muore a 9 anni: colpita da un raro virus mentre era in vacanza

di Roberta Pasqualetto

FIESSO D'ARTICO - La piccolaha smesso di soffrire: ieri, sabato 30, poco dopo le 7 del mattino laha cessato di vivere, dopo una lunga e dolorosache ha destato grande emozione a Fiesso e in tutta la Riviera.era ricoverata a Padova da quattro mesi dopo aver contratto lache in pochi giorni aveva creato dei danni irreversibili gravissimi alla bambina colpendo intestino, reni, pancreas e causando, oltre a paralizzarla completamente.I primi sintomi della malattia si erano manifestati lunedì 31 luglio con una. La sera di quel lunedì, papà Umberto portò la bambina in pronto soccorso a Dolo dove le venneuna. Il giorno successivo Carlotta peggiorò, e i genitori la riportarono in pronto soccorso a Dolo dove fu ricoverata e subito dopo trasferita all'ospedale di Padova perché la situazione era pesantemente degenerata: la piccola non era più lucida ed era in uno stato di. Con la...