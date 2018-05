Bimba buttata giù dal terrazzo dalla mamma Sta meglio e tornerà a casa

di

MOGLIANO - Lascerà l'ospedale di Treviso all'inizio della settimana prossima la bambina di nemmeno tre anni caduta domenica dal terrazzo di casa a Mogliano. La grande paura è passata. La piccola non è in pericolo di vita. Sta bene. Nonostante il volo nel vuoto da quasi sei metri di altezza, non ha riportato lesioni gravi.E la ripresa è ogni giorno più evidente. Già martedì, 48 ore dopo il ricovero, si era alzata dal suo letto e aveva iniziato a giocare con gli altri piccoli pazienti nell'area attrezzata del reparto di Pediatria del Ca' Foncello. Le dimissioni potrebbero arrivare lunedì. Anche se non è scontato. Così come non sarà semplice il ritorno a casa. La situazione è delicata. La mamma, una 40enne, avrebbe infatti ammesso di essere stata lei a spingere la bambina giù dal terrazzo. È accusata di tentato omicidio. Adesso è agli arresti domiciliari nella casa di suo papà...