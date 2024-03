«Sei nera, lei non è tua madre perché è bianca»: bimba bullizzata dai compagni costretta a lasciare la scuola di Roma

«Sei nera, lei non è tua madre perché è bianca, sei africana... Tuo padre è negro». La cattiveria sui volti dei compagni, gli insulti e le offese, tutti giorni, in classe e anche al parco. Voleva indossare il piumino anche in estate per nascondersi e non far vedere il colore della pelle. Anche la testolina, riccia, non riusciva più a mostrarla e alla mamma chiedeva di indossare sempre un cappellino. Un gruppo sempre più nutrito di coetanei contro di lei, una bimba di soli 6 anni, iscritta alla prima elementare dell'istituto "Immacolata" di Ciampino. Che alla fine è stata costretta a cambiare scuola per non sentirsi più presa in giro. Ma nonostante siano passati 4 mesi, la bambina non riesce nemmeno più a dormire. Ancora oggi ha momenti di aggressività, di rabbia e si domanda perchè abbia dovuto andarsene lei.

LA MAMMA

«Mai avrei pensato - racconta la madre, giornalista, di cui non si riporta il nome per tutelare la privacy della piccola - che a soli 6 anni sarebbe arrivato il bullismo. Io non so se serva questa parola o basti chiamarla crudeltà. Bisogna essere crudeli per far soffrire un bimbo e se è vero che i bambini non hanno colpe è vero che qualcuno dovrebbe educarli, formarli,coltivare in loro valori e sentimenti invece di riempire le loro vite di cose, attività, feste e festicciole per ogni stupidaggine, device e tablet in cui liberi vedono qualsiasi cosa. Desidero che mia figlia sia fiera, consapevole e non smetta di avere speranza e credere nei sentimenti. Quello che un bullo non può sopportare è che la vittima continui a non diventare come lui . Così il silenzio di quei genitori fintamente perbene mi dice chi sono io e chi sono loro, che magari hanno anche battezzato i figli per educarli ai bei valori del cristianesimo. Devono esserci strumenti di controllo, i genitori non possono diventare padroni dentro la scuola rendendo evanescenti gli insegnanti».

I FATTI

«La istigavano anche ad avere comportamenti violenti, doveva essere cattiva affinché, terrorizzata, potessero controllarla a distanza con dei chip sotto pelle.

LA SCUOLA

«La scuola ha sempre risposto ai nostri colloqui derubricando e spiegando la questione in termini di "vivacità" di un gruppo cui la piccola si era unita e invitavano a pazientare per la migliore integrazione. Nulla però sapevano o chiedevano di come fosse prima di entrare in quella scuola». E c'è dell'altro: l'atteggiamento indifferente delle famiglie. «Un aspetto ignobile è stata l'omertà e il silenzio totale delle famiglie, nessuno ha chiesto perché cambiasse scuola, a parte 2 mamme, ma la classe era costituita da 26 bambini...Silenzio, indifferenza come se avessero espulso il verme dalla mela. A questo scenario si aggiunge anche il sospetto che nei bagni questi bimbi mostrassero parti intime, giochi evidentemente senza controllo degli adulti».