Bimba muta morta in auto dimenticata dalla mamma: «Non poteva chiedere aiuto»

Unadiche necessitava didopo esser statain. Fatale ilche ha trasformato la vettura in un vero e proprio forno. La piccola è rimasta chiusa in macchina dopo che la mamma era rientrata in casa con i due fratellini, ma non si era accorta che la piccola non l'aveva seguita. La storia è riportata dal Ny Post e ripresa da numerose testate internazionali.Laè avvenuta nella contea di Suffolk, nello stato di New York negli. Erano appena tornati da un giro in centro per fare shopping quando, scesi dall'auto, la mamma e due dei tre figli sono rientrati nella loro abitazione. La donna, credendo che anche la terza bimba l'avesse seguita, non si è accorta di nulla. Poi, non trovandola, è corsa fuori e l'ha trovata senza vita ancora chiusa nella sua Ford. La bimba con problemi di disabilità, muta, non ha potuto chiedere aiuto.Nel tentativo estremo di salvarla, ha portato in casa la piccola e ha chiamato il 911 che, una volta giunto sul posto, l'ha trasportata all'ospedale dove è stata dichiarata morta. «È simile a un annegamento. È qualcosa che non succede tutti i giorni. È una tragedia inenarrabile». Ha dichiarato l'agente di polizia che è giunto sul posto insieme ai soccorsi.Una vicino, Dona Heester, si è detta scioccata di come la bambina possa essere stata lasciata sola dai genitori che definisce le «persone più belle che vorresti mai conoscere». «Era una madre molto attenta - ha proseguito la donna - non pensavo esistessero genitori migliore di loro. Li conosco da 20 anni - ha concluso - e non ha mai lasciato i suoi figli da soli».