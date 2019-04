Bimba muta, manca l'insegnante di sostegno: di nuovo isolata in classe

di Mauro Favaro

PAESE - Abbandonata a scuola. La bambina di 10 anni resta sempre in classe assieme ai compagni. Il punto è che ha la disprassia, disturbo che provoca il blocco dei muscoli facciali. La sua bocca non riesce ad articolare i suoni. Vede e sente, ma non riesce a parlare. E senza la presenza di un mediatore che sappia la Lingua dei segni è destinata a rimanere chiusa in una prigione di incomunicabilità: nessuno è in grado di comprendere ciò che vuole esprimere. La madre ha fatto di tutto per fare in modo...