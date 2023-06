Bimba di un anno muore soffocata dalla cinghia dello zaino. L'incidente choc in casa: genitori disperati

Un tragico incidente domestico. Mia, una bimba di appena 14 mesi, è morta soffocata dalla corda di uno zaino che uno dei genitori aveva appeso alla maniglia di una porta. Una morte difficile da accettare per i genitori di

Mia Macphee, di Alness, in Scozia, che approfittando della distrazione del papà e della mamma si è diretta verso il piccolo zaino e probabilmente ha cercato di prenderlo o di arrampicarsi sopra.

Un momento di distrazione

Non sentendola giocare, la mamma di Mia l'ha chiamata e non avendo ricevuto risposta è andata nella stanza e l'ha vista penzolare, aggrovigliata tra le cinghie sottili dello zaino che pendeva dalla porta.

Giorni in ospedale

Mentre la districava ha chiamato il marito, che ha preso la bimba e mettendola sul pavimento ha tentato una manovra di rianimazione cardiopolmonare, mentre la donna chiamava i soccorsi.

La piccola era rimasta senza ossigeno e ci sono voluti dai 30 ai 45 minuti perché il suo cuore ricominciasse a battere. Purtroppo la mancanza di ossigeno ha creato danni gravi a Mia che è rimasta per 4 giorni in ospedale, prima che morisse. «Il suo cuore ha smesso di battere. Ci siamo addormentati con lei in mezzo a noi. Quello è stato l'ultimo vero momento che abbiamo trascorso con la nostra bambina», è il racconto drammatico della mamma della piccola.