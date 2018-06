La credevano a letto bimba di 3 anni muore asfissiata in auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDERSON - Credevano fosse in, insieme ai suoi fratelli a dormire, in realtà era in. Così è morta unaa causa della terribile dimenticanza dei suoi genitori. Hannah Grace Miller è stata trovata esanime da suo padre nel veicolo parcheggiato fuori dalla loro casa ad Anderson, nell'Indiana, nel pomeriggio di domenica scorsa.La famiglia aveva trascorso la mattina in chiesa e dopo la funzione era andata al supermenrcato. Quando sono tornati a casa però la bimba dormiva, quindi è rimasta in auto anche dopo che la coppia ha svuotato il veicolo dalle buste e messo a riposare gli altri figli. Nel corso del pomeriggio erano convinti che i bimbi fossero tutti insieme fino a quando il padre non ha visto arrivare la figlia dopo il riposino. I genitori hanno cercato in camera ma Hanna non era nel suo lettino: è iniziata una ricerca disperata culminata con il ritrovamento del corpicino in auto.Secondo quanto riporta il Daily Mail , la madre ha subito chiamato i soccorsi, ma l'intervento dei sanitari, per quanto immediato è stato inutile. Hanna era morta asfissiata per l'elevata temperatura raggiunta dall'abitacolo del veicolo.