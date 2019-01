La mamma si accorge che la bimba non respira più durante la cerimonia Muore a 6 mesi. La donna sedata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Una tragedia insostenibile per una mamma: la figlioletta di appena sei mesi muore in culla senza una spiegazione apparente. La tragedia si è consumata nella notte di Capodanno, intorno alluna e 38 a Marghera. La famiglia con la piccolina stava partecipando a una cerimonia religiosa quando la donna si è accorta che la bambina non respirava più. Subito la corsa in pronto soccorso e i disperati tentativi di rianimazione, ma per la bimba non c'era più nulla da fare. Era morta. La madre, disperata, è stata sedata in ospedale.Da quanti si è appreso la famiglia, ospite di unanigeriana di, in Banchina dei Molini, stava seguendo una cerimonia religiosa, quando si è consumata la tragedia. Per capire le cause che hanno portato alla morte la bambina verrà molto probabilmente effettuata l'autopsia.