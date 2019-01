Mamma e figlia contro albero con lo slittino: morta bimba di 8 anni, lei è gravissima

BOLZANO - Ancora un incidente mortale nelle piste di sci: oggi alle 13, al Corno del Renon, in provincia die. Unaè morta dopo un drammatico incidente sulla pista dadel Renon. La bambina stava slittando insieme alla madre che ha perso il controllo della slitta ed è finita contro un albero.La bambina è morta praticamente sul colpo, come riferisce il quotidiano Alto Adige, mentre la madre che è stata paure lei sbalzata dalla slitta è stata intubata e portata in ospedale a Bolzano dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites. Sono intervenuti anche il soccorso alpino, l'assistenza spirituale e i carabinieri. L'ennesima tragedia dopo quella avvenuta in Piemonte con la morte della piccola Camilla finita fuori pista e morta a 9 anni mentre sciava con il papà.