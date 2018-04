A 10 anni vuole lanciarsi dalla finestra, ragazzina salvata in extremis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Momenti di paura giovedì scorso in una casa in zona Valverde, a Verona. Unadi soliha minacciato di buttarsi dalla finestra. La madre ha subito chiamato il 118 Verona Emergenza e la Polizia, che si sono precipitati sul posto. Grazie all'intervento di operatori e forze dell'ordine la bambina è stata tratta in salvo e affidata alle cure del 118. La bambina aveva già in passato sofferto di disturbi. Questa volta la reazione sarebbe stata scatenata da una discussione in famiglia.