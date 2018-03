Bimba di due anni mangia hashish e finisce all'ospedale

ALESSANDRIA - Una bambina marocchina di poco meno di 2 anni è ricoverata in osservazione all'ospedale infantile 'Cesare Arrigò di Alessandria per aver ingerito accidentalmente - secondo quanto riferito dal padre - un frammento di hashish. «I referti medici confermano che la piccola non è in pericolo di vita - spiegano i carabinieri - Stiamo valutando quanto spiegato dal genitore, che ha subito ammesso quanto successo». L'uomo ha portato la bimba in ospedale da Tortona ( Alessandria) dove vive. Le indagini dei carabinieri proseguono, il caso è stato comunque segnalato all'autorità giudiziaria e ai servizi sociali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA