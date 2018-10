Bimba di un anno ingerisce hashish lasciato in casa dai genitori: è grave

Una bimba di un anno di Siracusa ha ingerito una piccola quantità di hashish ed è stata ricoverata al Policlinico di Messina. In questo momento è in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.





A dare l'allarme sono stati i genitori della piccola che intorno all'una di notte hanno chiamato i soccorsi. Immediato il trasferimento in elisoccorso al nosocomio di Messina. Per cause ancora da accertare la bimba avrebbe ingerito il frammento di hashish che si trovava in casa. I carabinieri hanno denunciato i genitori.

