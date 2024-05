Bimba di 2 anni azzannata da un pitbull: è grave. Stava giocando con la gemellina, salvata dalla zia. Ferita anche la donna

SESTO SAN GIOVANNI - Pitbull, continuano le aggressioni. Mentre giocava con la sorella gemella in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, una bambina di due anni e mezzo è stata aggredita da un cane. La bimba è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso a Bergamo. Illesa la sorella. La zia, che le ha salvate chiudendole in una stanza, è rimasta a sua volta ferita ed è stata portata in ospedale in codice giallo. Sul posto intervenuti la Polizia locale di Sesto San Giovanni e l'Ats. Il pitbull si trova adesso rinchiuso in un canile.

Sul posto, in via Picardi, sono intervenuti i Vigili del fuoco, la polizia locale di Sesto San Giovanni, l'ATS e il 118. La zia, una ragazza di origine sudamericana di circa 25 anni, che faceva da baby-sitter alle gemelline, prima ha lottato con l'animale, riportando profonde lesioni alle mani, e poi, dopo aver rinchiuso le nipotine in una stanza, è corsa sul balcone arrampicandosi sulla tubatura del gas per non essere raggiunta dal pitbull che la inseguiva.